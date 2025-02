Presenza massiccia dei tifosi genoani a San Siro, sabato sera, per il match contro tra il Grifone e l'Inter campione d'Italia. Come si legge sul sito del club rossoblu, a due giorni dalla sfida valida per la 26esima giornata di Serie A, sono stati staccati oltre 2000 biglietti per il settore ospiti del Meazza.