L’Olanda riparte da Xavi Hernández, ma prima di arrivare all’ex tecnico del Barcellona la federazione aveva valutato due profili di primissimo piano. A raccontare i retroscena è stato Nigel de Jong, direttore tecnico degli Oranje, durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo commissario tecnico. "Il nostro primo candidato per sostituire Ronald Koeman è stato Pep Guardiola", ha spiegato De Jong.

Guardiola ha scelto l’anno sabbatico

Il tecnico spagnolo ha però declinato la proposta: "Ci ha risposto che voleva prendersi un anno sabbatico". Una risposta analoga a quella già recapitata alla Nazionale italiana, che aveva provato a convincerlo ad accettare la panchina azzurra. De Jong ha poi rivelato il secondo nome della lista: "Il nostro secondo candidato era Arne Slot, ma ha preferito rimanere attivo nel calcio dei club". A quel punto la federazione olandese ha deciso di puntare su Xavi: "Poi siamo passati al terzo candidato, l’uomo accanto a me, Xavi Hernández".

Xavi: "Voglio rendere fieri 18 milioni di olandesi"

Il nuovo ct ha accolto con ironia e orgoglio il racconto: "Essere considerato subito dopo tecnici come Guardiola e Slot rappresenta un’ottima base di partenza". Xavi ha quindi fissato l’obiettivo della sua nuova avventura: "La ricetta sarà fatta di passione, ambizione e grande dedizione al lavoro, con un traguardo ben preciso: rendere fieri della squadra tutti i 18 milioni di cittadini olandesi".