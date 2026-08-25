Serata da incubo per l’Hapoel Beer Sheva, eliminato a sorpresa dal Sabah Baku dopo un rocambolesco 5-2 ai tempi supplementari. Gli israeliani partivano dal 2-1 ottenuto nella gara d’andata e sembravano aver messo subito la qualificazione in discesa grazie al vantaggio di Zlatanovic dopo appena dieci minuti. Nel finale del primo tempo, però, Nwachukwu ha riportato il Sabah in parità. Al 61’ Mizrahi ha firmato il nuovo vantaggio dell’Hapoel, prima del 2-2 di Rakhmonaliyev al 74’.

La svolta è arrivata a tempo scaduto, quando Mutallimov ha realizzato il 3-2 che ha prolungato la sfida. Nei supplementari l’Hapoel, rimasto anche in nove uomini, è crollato. Il Sabah ne ha approfittato con Mbina e Mickels, fissando il risultato sul definitivo 5-2 e conquistando a sorpresa e per la prima volta nella sua storia l’accesso alla League Phase della Champions League.

Hapoel e Nijmegen in Europa League

L’Hapoel Beer Sheva proseguirà il proprio cammino europeo in Europa League, dove sarà inserito in quarta fascia. Stesso destino per il Nijmegen, nettamente sconfitto dal Bodo/Glimt. Dopo il 3-1 dell’andata, i norvegesi hanno vinto anche il ritorno grazie alle reti di Bjorkan, Auklend e all’autogol di Fonville. Per Sabah Baku e Bodo/Glimt arriva così la qualificazione alla League Phase di Champions League.