È iniziata la settimana di Cagliari-Inter, match della seconda giornata del campionato di Serie A 2026/27, in programma domenica 30 agosto all’Unipol Domus. Questo pomeriggio al CRAI Sport Center la squadra ha ripreso gli allenamenti: agli ordini di mister Pisacane la seduta è iniziata con degli esercizi di attivazione, poi spazio a delle esercitazioni dedicate al possesso palla. A chiudere, sessione di lavoro atletico.

Primo allenamento con la squadra al CRAI Sport Center per il nuovo acquisto rossoblù, Alieu Fadera. Domani, mercoledì 26, nuova seduta fissata dallo staff al mattino.