È iniziata la settimana di Cagliari-Inter, match della seconda giornata del campionato di Serie A 2026/27, in programma domenica 30 agosto all’Unipol Domus. Questo pomeriggio al CRAI Sport Center la squadra ha ripreso gli allenamenti: agli ordini di mister Pisacane la seduta è iniziata con degli esercizi di attivazione, poi spazio a delle esercitazioni dedicate al possesso palla. A chiudere, sessione di lavoro atletico.

Primo allenamento con la squadra al CRAI Sport Center per il nuovo acquisto rossoblù, Alieu Fadera. Domani, mercoledì 26, nuova seduta fissata dallo staff al mattino.

Sezione: L'avversario / Data: Mar 25 agosto 2026 alle 22:00
Autore: Ludovica Ferrante
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