Il Cagliari ha comunicato che sono 13.563 i tifosi che hanno sottoscritto l'abbonamento per la stagione 2026-27, quella che la squadra di Fabio Pisacane ha cominciato con due vittorie, tra Coppa Italia e Serie A, rispettivamente contro Arezzo e Parma. Il numero è stato reso noto a cinque giorni dalla disputa della prima gara di campionato all'Unipol Domus, dove domenica sera è attesa l'Inter campione d'Italia (kick-off ore 20.45).

"La nostra casa è pronta a riaprire le porte. E riempirsi ancora della nostra passione. Grazie, Rossoblù", il messaggio che il club sardo ha voluto dedicare ai propri sostenitori più fedeli.