Il Cagliari, dopo la vittoria al Tardini, mette nel mirino la partita contro l'Inter. Domenica sera i nerazzurri faranno visita ai sardi per confermare quanto di buono fatto vedere contro il Monza, mentre la squadra di Pisacane cercherà di mettere i bastoni tra le ruote ai campioni d'Italia in carica.

Non ci sarà, tuttavia, Matteo Prati. Secondo Tuttomercatoweb, infatti il giocatore ha aperto al prestito con obbligo di riscatto, destinazione Racing Santander. Proprio l'ok del club era ciò che mancava per completare l'operazione: filtra dunque ottimismo per la riuscita dell'affare.

Sezione: L'avversario / Data: Mar 25 agosto 2026 alle 20:49
Alessandro Savoldi
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Alessandro Savoldi
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Alessandro Savoldi
Sin da piccolissimo appassionato di sport a 360°, di calcio in particolare. Dal 2025 segue l'Under23 e la Primavera dell'Inter per FcInterNews.it, sempre con passione, attenzione e cura dei dettagli.