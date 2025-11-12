Con la qualificazione ai Mondiali ormai a un passo, il CT della Croazia Zlatko Dalić sfrutterà le partite contro le Isole Faroe e il Montenegro per testare un nuovo modulo di formazione con tre giocatori in difesa. In porta, secondo Tportal.hr, dovrebbe esserci Dominik Livaković, anche se non ha ancora giocato con il Girona in Spagna in questa stagione. I tre difensori centrali sono Josip Šutalo, Joško Gvardiol e Luka Vušković, mentre sulle fasce sono attesi Josip Stanišić e Ivan Perišić.

Oltre al capitano Luka Modrić, Petar Sučić è una scelta sicura a centrocampo, mentre il terzo centrocampista potrebbe essere Mario Pašalić, che nella squadra di Dalić ha ancora un vantaggio su Toni Fruk e Nikola Vlašić. Andrej Kramarić è sicuro di un posto lì davanti e al suo fianco potrebbero giocare Igor Matanović, Petar Musa o Franjo Ivanović.