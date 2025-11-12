Le voci degli ultimi giorni su Antonio Conte, anche se parzialmente spente da Aurelio De Laurentiis dopo lo sfogo post Bologna del tecnico, continuano ad essere tema di discussione. La permanenza del salentino sulla panchina del Napoli al momento non appare in discussione, nonostante oggi non si sia presentato alla ripresa degli allenamenti a Castel Volturno: la decisione, infatti, era stata concordata insieme al club. 

"Mister Antonio Conte, come già programmato e concordato da tempo con il club, rientrerà al SSC Napoli Training Center lunedì 17 novembre", informa la società campana in un comunicato ufficiale.

Data: Mer 12 novembre 2025 alle 17:02
Autore: Stefano Bertocchi
