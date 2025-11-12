Intervenuto in conferenza stampa prima della partita contro l'Ucraina, l'attaccante della Francia, Kylian Mbappé ha risposto anche sul connazionale Dayot Upamecano: "Si sente benissimo, è pieno di fiducia, è molto sicuro di sé" ha detto sul difensore del Bayern Monaco entrato nelle orbite di mercato dell'Inter: "È in lizza per il titolo di miglior difensore del mondo (questa stagione). È uno di quei difensori dominanti, secondo me. È capace di correre con gli attaccanti, vincendo i duelli. È una risorsa tattica. Gioca in un grande club, il Bayern, non ce ne sono molti migliori... Ma ce ne sono di migliori (sorride). Non dirò nulla, ma quando si parla di un giocatore di quel calibro, ogni club sarà alla ricerca di lui" ha detto con tanto di sorriso sulle labbra nel suo invito neanche troppo velato di raggiungerlo a Real.