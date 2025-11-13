Non sta andando come preventivato l'avventura di Luis Henrique all'Inter. Il laterale brasiliano, utilizzato con il contagocce da Cristian Chivu, che anche pubblicamente ha spiegato che non lo vede pronto per il calcio italiano, sarebbe stato offerto a Monaco, Lione e Marsiglia, sua ex squadra, senza però suscitare grande interesse. E' quanto risulta alla redazione di Footmercato, secondo cui non c'è dubbio che per gennaio, quando aprirà il mercato di riparazione, le offerte non mancheranno.

A quel punto, ovviamente, bisognerà capire le intenzioni del club milanese che lo scorso luglio ha sborsato 25 milioni di euro per prelevarlo dall'OM e ora si ritrova in rosa un giocatore sul quale non poter fare grande affidamento, prova ne è la scelta di Chivu di schierare Carlos Augusto sulla destra al posto di Denzel Dumfries nel secondo tempo della sfida con la Lazio.