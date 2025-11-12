Alle 18.30, l'Inter Women scende in campo alla 'Hisingen Arena' di Göteborg per affrontare il BK Häcken FF, nella gara valida per l'andata degli ottavi di finale della Women’s Europa Cup. Per l'occasione, Gianpiero Piovani ha deciso di affidarsi al 4-3-2-1 con Vilhjalmsdottir e Wullaert a sostegno dell'unica punta Magull.

LE FORMAZIONI UFFICIALI: 

BK HÄCKEN FF (4-3-3): 13 Falk; 25 Bergström, 3 Luik, 12 Sandbech, 20 Wijk; 7 Sanvig, 10 Anvegård, 5 Wickenheiser; 24 Tindell, 9 Schröder, 11 Jusu Bah. A disposizione: 1 Birkisdóttir, 29 Karlsson, 4 Östlund, 6 Byrnak, 14 Nildén, 15 Selerud, 17 Chinzimu, 18 Löwing, 19 Akgün, 22 Nyström, 26 Staaf, 30 Sampaio Coach: Mak Lind

INTER (4-3-2-1): 1 Rúnarsdottir; 13 Merlo, 3 Bowen, 5 Andrés, 14 Robustellini; 21 Tomaselli, 27 Csiszar; 20 Detruyer; 8 Vilhjalmsdottir, 31 Wullaert; 10 Magull. A disposizione: 12 Piazza, 32 Belli, 4 Pleidrup, 6 Santi, 11 Van Dijk, 16 Tomašević, 18 Glionna, 24 Milinković, 28 Verrini, 29 Giudici, 30 Romanelli, 44 Consolini. Coach: Gianpiero Piovani

Sezione: Inter Femminile / Data: Mer 12 novembre 2025 alle 18:13
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
