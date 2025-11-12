"Questo è un campionato molto livellato, ci sono molti club che possono competere per la vittoria dello scudetto", ha detto Beppe Iachini a TuttoJuve.com dove è stato stuzzicato anche sulla lotta al titolo 2025/26. "La differenza la faranno le coppe, è bello giocarle ma inevitabilmente regala sempre qualche energia in meno" ha continuato l'allenatore che ha messo una fiche sui nerazzurri.

"Io vedo una favorita che è l'Inter, come sempre in questi ultimi anni", ha continuato sui vicecampioni d'Italia, elogiando l'allenatore: "Chivu è entrato bene nel gruppo e ha una rosa importante, la rosa è di qualità e ci sono giovani di livello".

Su Bonny:

"Uno che conosco bene è Bonny che ha esordito con me a 18 anni (nel 2021/'22 ndr), poi dipenderà sempre da come riuscirà a gestire le varie situazioni. Penso che siano sei le squadre che possono ambire quest'anno alla vittoria del titolo, sarà una bella sfida".