Stefano Moreo, attaccante del Pisa, racconta la sua delusione per la pesante sconfitta contro l'Inter ai microfoni di RAI Sport malgrado i due gol segnati: "A livello personale è stata una serata che mai mi sarei immaginato, due gol a San Siro è qualcosa che resterà per sempre. Poi dispiace per come è finita la partita, eravamo partiti molto bene e stavamo credendo a fare una grande partita. Nel secondo tempo però abbiamo mollato, loro sono stati molto aggressivi; non so quanti tiri hanno fatto, il risultato poteva essere più ampio. Potevamo tenerla sul 3-2 o 4-2, sfruttando magari l'occasione avuta da Canestrelli. Invece abbiamo mollato e non va bene".