Nel post-partita di Inter-Pisa, ai microfoni di Sky Sport è intervenuto Alberto Gilardino, tecnico dei pisani: "Serata amara, difficile da analizzare. Eri a San Siro in vantaggio 2-0. Dal rigore per loro abbiamo perso un po' le distanze ed è uscita fuori la qualità, la foga e la struttura interista. Nel secondo tempo abbiamo fatto male, poi ci siamo sciolti nel finale. Bisognava mantenerla in equilibrio. Ma ci serve da lezione, ora dobbiamo archiviare anche se c'è poco di buono". Sull'andata: "Fu più equilibrata. Nel nostro momento migliore l'Inter ha accorciato le distanze. Dimarco ha fatto totalmente la differenza. Mi aspettavo più concretezza dai cambi. Ora ci aspettano due partite fondamentali per il nostro campionato".