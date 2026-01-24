Prima di ospitare l'Inter mercoledì per l'ultimo turno del girone di Champions League, il Borussia Dortmund è atteso dall'impegno esterno di questa sera contro l'Union Berlino. Una partita delicata, dove i gialloneri saranno chiamati a dare risposte dopo il brutto stop col Tottenham. Niko Kovac, allenatore del BVB, nella conferenza stampa della vigilia ha voluto precisare delle cose: "So che abbiamo un paio di cose da migliorare. Ma la squadra è migliorata notevolmente rispetto alla scorsa stagione. Allora le critiche non riguardavano il nostro stile di gioco, ma i risultati. Ora che abbiamo i risultati, dobbiamo trovare qualcos'altro da criticare. Poi, il secondo posto dopo 18 giornate non significa che abbiamo ottenuto qualcosa. Stiamo entrando nel rettilineo finale e bisogna essere pronti

Sul match contro gli Eisernen aggiunge: "Sarà una battaglia dal primo all'ultimo minuto. Si tratta della volontà di prendere in mano la partita. Le altre squadre stanno spingendo da dietro. Dobbiamo fare di più, non di meno, per almeno mantenere la nostra posizione".