"Chivu merita la Panchina d'oro per quello che sta facendo, quello che ha fatto e quello che farà". Intervistato dai cronisti, a margine della presentazione del 'Trofeo Galbiati', Javier Zanetti si è voluto complimentare con il tecnico dell'Inter, oggi incoronato a Coverciano come miglior tecnico della scorsa edizione della Serie A

"Sono felicissimo per Cristian, lo conosco da quando eravamo compagni di squadra, è un fratello per me. Sinceramente, non avevo dubbi su quello che poteva fare - le parole del vice presidente nerazzurro raccolte da Alanews -. Sta facendo un ottimo lavoro insieme a una squadra di ragazzi con grande personalità e responsabilità. È uno di famiglia, conosce i valori dell'Inter e sa trasmetterli ai giocatori. Ha fatto un percorso con noi nel settore giovanile, lì si vedeva la sua passione e la sua ambizione. Conosce i valori dell'Inter, per questo sa fare la differenza"



In seguito, Pupi ha parlato così delle ambizioni del club per questa stagione: "Siamo una società e un gruppo di giocatori che, quando sbagliano, non cercano alibi; ci prendiamo le nostre responsabilità. Cerchiamo sempre di guardare avanti, questo è importante per ambire a grandi traguardi. Vogliamo essere competitivi su tutti i fronti. Ci sono i presupposti per poter far bene e sperare, ma non sarà semplice perché sono tre competizioni difficili. Il campionato italiano è molto equilibrato, tutte le squadre sono lì in pochi punti. Sarà una lotta fino alla fine".

Il discorso, quindi, si è spostato su Lautaro Martinez, una intuizione di mercato che si è rivelata decisamente azzeccata ad anni di distanza: "Quando ci siamo conosciuti era molto giovane, ci aspettavamo questo suo presente. È un ragazzo di grande personalità, che trasmette senso di appartenenza e ha sempre voglia di mettersi a disposizione per primo. Siamo contenti che sia il nostro capitano".

Infine, Zanetti ha chiuso la chiacchierata con i giornalisti facendo una battuta su Nico Paz: "È un giocatore del Como e lo rispetto per questo. Sono felicissimo che stia facendo molto bene per la nazionale argentina".

