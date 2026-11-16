Nonostante il rigore sbagliato, Pio Esposito ha comunque fatto 10. La doppia cifra raggiunta in Nazionale posiziona il classe 2005 nel gruppo di calciatori più giovani ad aver raggiunto dieci reti con la maglia dell'Italia. Come ricorda Transfermarkt, Giuseppe Meazza raggiunse la doppia cifra a 20 anni, 5 mesi e 30 giorni. Pio ce l'ha fatta a 21 anni, 4 mesi e 18 giorni. Seguono, dunque, Balotellik, Sandro Mazzola e Alessandro Del Piero.