Lionel Scaloni non ha chiuso la porta a un eventuale ritorno di Lionel Messi nella nazionale argentina in una nuova veste, come membro del suo staff. Un'ipotesi che, però, lo stesso ct dell'Albiceleste non ritiene percorribile in tempi brevi: "Credo che continuerà a giocare, continuerà, andrà avanti anche oltre il 2030 - ha spiegato in conferenza stampa il tecnico della Seleccion -. Ha già detto di no alla nazionale, ma spero che prosegua la sua carriera da calciatore il più a lungo possibile. Se vuole venire qui, non c'è alcun problema. Visto che Walter (Samuel, ndrr) se ne va... beh, che venga pure!".

A proposito dell'addio di Samuel, che ha scelto di iniziare la propria carriera da 'solista' in panchina, Scaloni ha spiegato che, per il momento, non è previsto una figura nuova che lo rimpiazzi: "In linea di principio non coinvolgiamo nessuno. Crediamo di poter continuare così e ci proveremo. Rimarremo come siamo. In ogni caso abbiamo persone delle giovanili che potrebbero darci una mano, ma sarà in futuro. Walter, come ci aveva già detto, inizierà la sua carriera da solo. Eterna gratitudine a qualcuno che è mio amico e gli auguro il meglio. È stato una parte molto importante di questo staff tecnico ed è giusto che inizi il suo percorso".