Il prefetto di Milano Claudio Sgaraglia ha disposto il divieto di vendita e somministrazione di alcolici e superalcolici in diverse zone della città per la partita di Champions League tra Inter e Stoccarda, in programma mercoledì 25 novembre allo stadio Meazza. Il provvedimento è stato adottato d'intesa con il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. L'obiettivo, spiega la Prefettura, è garantire il sereno svolgimento della manifestazione sportiva e prevenire possibili turbative dell'ordine pubblico legate a un eventuale abuso di alcol.
Le regole e le zone coinvolte
Il divieto riguarda la somministrazione e la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche. Vieta inoltre la vendita per asporto in contenitori di vetro e lattine, sia in forma fissa sia ambulante. Resta invece consentito il consumo ordinario con servizio al tavolo. Nelle zone Centro, Darsena e Navigli, Sempione e Corso Como il divieto sarà in vigore dalle 8 alle 24 del 25 novembre. Nella zona di San Siro e dintorni vale invece dalle 12 alle 24 della stessa giornata.
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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