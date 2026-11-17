L'Inter sfoggia la propria vena rock. I colori nerazzurri del club milanese sono stati infatti indossati dal noto gruppo rock The Pretty Reckless, guidati dalla frontwoman Taylor Momsen e passati da Milano lo scorso 14 novembre per una tappa del loro "Dear God Tour". Le immagini del gruppo statunitense con indosso i colori interisti sono immortalati da degli scatti pubblicati sui social del club.