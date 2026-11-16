Piotr Zielinski dovrebbe tornare a disposizione in occasione di Polonia-Svezia, sfida di Nations League in programma domani sera, a Breslavia. Questo è quanto riferito dal media polacco Przegladsportowy.onet.pl, secondo cui il centrocampista dell'Inter non avrebbe provato alcun fastidio al piede durante l'allenamento di rifinitura andato in scena oggi pomeriggio. Motivo per cui è facilmente ipotizzabile che Zielu rientri regolarmente tra i convocati del ct Jan Urban dopo il forfait dato a sorpresa prima della sfida con la Romania.

"Piotr prenderà parte all'allenamento di oggi, come di consueto. Si è allenato anche ieri, sebbene si sia unito al gruppo solo per la prima parte del riscaldamento, per poi proseguire con un lavoro individuale. Dopo la seduta odierna, sapremo con certezza se sarà in grado di giocare", aveva detto Jan Urban, durante la conferenza stampa pre-partita, prima della seduta.