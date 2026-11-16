Complice un leggero affaticamento, Manuel Akanji non ha potuto partecipare all'ultima partita del 2026 della nazionale svizzera, in campo stasera al Berit Sitterstadion di San Gallo, contro la Scozia. Il difensore interista, neanche in panchina per decisione del ct Murat Yakin, che ha ritenuto saggiamente di non rischiarlo viste le sue condizioni non ottimali, ha scelto comunque di stare vicino ai suoi compagni di squadra vestendo i panni del tifoso. Come si può apprezzare dalla storia pubblicata sul suo profilo Instagram, l'ex giocatore del Manchester City ha visto da vicino, in tribuna, la bella vittoria degli elvetici, capaci di imporsi per 4-0 sugli avversari schierando una squadra rivoluzionata.