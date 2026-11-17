Fulvio Collovati è intervenuto a ReteSport per commentare la sconfitta degli azzurri contro il Belgio ma anche la corsa scudetto in Serie A. A proposito del tonfo azzurro a Bruxelles ha spiegato: "Mi auguro che l'Italia non sia quella di ieri sera. Difficile dirlo, ci eravamo illusi dopo la partita contro la Francia. Non ci dobbiamo far prendere dalla depressione calcistica dopo aver preso 4 gol, che potevano essere di più, contro il Belgio. Il cammino è lungo, pensavamo di aver sistemato le cose ma non è così. I giovani vanno bene ma bisogna metterli in campo con calma".

Il discorso passa poi alla lotta per il campionato: "L’Inter rimane favorita per lo Scudetto analizzando il gruppo e quello che ha fatto ma se c’è una squadra che può impensierirla è proprio la Roma di Gian Piero Gasperini, non c’è altra via di uscita. La Juventus è in difficoltà, il Milan è in discontinuo e indecifrabile, il Como si è smontato contro l’Inter. I giallorossi sono competitivi e allenati da un ottimo tecnico”.