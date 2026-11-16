L'Inter e Carlos Augusto hanno praticamente raggiunto un'intesa per proseguire il proprio rapporto fino al 30 giugno 2031, secondo quanto rivelato dall'esperto di mercato, Fabrizio Romano. Mancano solo gli ultimissimi aspetti formali da definire, stando alle informazioni di Matteo Moretto, secondo il quale nel giro di un mese - tra fine novembre e la metà di dicembre - è possibile che le parti trovino la quadra definitiva. Per il buon esito della contrattazione, aggiunge Moretto, ha fatto la differenza anche la volontà del laterale brasiliano che ha sempre dato priorità ai nerazzurri.

Carlos Augusto: "Rinnovo? Io sono tranquillo"

"Stiamo parlando, state tranquilli. Io sono tranquillo", aveva detto l'ex giocatore del Monza, rispondendo ai cronisti che, nella zona mista di San Siro, gli chiedevano conto del prolungamento con l'Inter dopo la partita contro lo Shakhtar, decisa proprio da un suo gol.