Nel corso di una recente puntata di "Viva El Futbol", l'ex calciatore Antonio Cassano si è detto favorevole al riconoscimento di miglior allenatore della passata stagione a Cristian Chivu, premiato con la "Panchina d'Oro" davanti a Gasperini e Fabregas:"Gasperini penso abbia fatto un ottimo lavoro in una piazza non facile come quella della Roma e Fabregas è riuscito a proporre qualcosa che in Italia non si vedeva da tempo con una squadra di semi-sconosciuti. Chivu aveva un compito molto complicato e soprattutto veniva da 13 panchine al Parma. Lui ha cambiato l'idea della squadra facendola giocare più avanti e proponendo un calcio pregevole e all'attacco. Aveva un solo compito: arrivare primo. Ha meritato ampiamente di essere stato premiato come miglior allenatore dell'anno scorso. Sono d'accordo su questa scelta".