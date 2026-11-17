"Questa è la nostra giornata. Non è solo una questione di premiazioni, ma è anche un momento di condivisione e di aggiornamento. Sono sicuro che siete qua perché l’ascolto degli interventi possa essere di aiuto per la vostra formazione e per la nostra professione. Come Settore Tecnico abbiamo sempre l'idea che la contaminazione di altri sport e di altri ambiti possa aiutarci a crescere". Lo ha detto Mario Beretta, presidente del Settore Tecnico federale, parlando ai tecnici presenti alla cerimonia della trentacinquesima edizione della Panchina d’oro. Nella quale è stato premiato, tra gli altri, Cristian Chivu come miglior allenatore della Serie A 2025-26.