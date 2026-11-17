Adam Obert, difensore del Cagliari, ha parlato ai microfoni de La Nuova Sardegna, soffermandosi sull'inizio di campionato dei sardi, con particolare attenzione anche sulle sfide che la squadra di Pisacane ha giocato contro le big del campionato di A: "Diciamo che i 13 punti nelle prime sei partite ci hanno dato una bella spinta. Quattro vittorie e il pareggio con la Juventus hanno dimostrato il nostro valore, ma anche contro l'Inter, un avversario molto forte, avevamo avuto il merito di restare in partita e andare vicino ad un risultato positivo".