Edoardo Bove ha parlato a VoceGiallorossa, soffermandosi sulla lotta Scudetto con un focus maggiore nei confronti della Roma, la sua ex squadra: "Mi piace molto il tipo di gioco di Gasperini, uomo contro uomo. Ci ho giocato contro proprio con la Roma ed è faticoso. Allo stesso tempo, mi sembra davvero troppo presto per parlare di scudetto. C'è un percorso che va avanti dall'anno scorso e io lascerei lavorare chi è lì dentro con la massima tranquillità".

Sull'esperienza attuale, Bove ha detto: "Sono davvero contento dell'esperienza che sto facendo, perché ho sempre avuto un po' il pallino di voler vedere cosa ci fosse fuori dall'Italia. Sono sempre stato attratto soprattutto dal calcio inglese, anche per il tipo di giocatore che sono: è un calcio molto più diretto e fisico".