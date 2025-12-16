Costa caro a Riccardo Melgrati, portiere dell'Inter Under 23, l'espulsione rimediata nel corso del primo tempo della gara persa contro la Giana Erminio. L'estremo difensore nerazzurro è stato infatti squalificato per due giornate dal Giudice Sportivo Stefano Palazzi "perché, a seguito di un fallo subito, reagiva colpendo su un fianco il calciatore avversario, senza conseguenze", si legge nella motivazione. Entra tra i diffidati il difensore Francesco Stante.

È stata multata di 800 euro la stessa Giana Erminio "per avere, la totalità dei suoi sostenitori posizionati nel Settore Curva Nord Settore Ospiti, intonato, al 51° minuto del primo tempo, un coro offensivo ed insultante nei confronti dei tifosi di altra squadra avversaria, che in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, deve essere qualificato quale insulto becero e di pessimo gusto, che, direttamente o indirettamente, ha comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idoneo a porre in essere un comportamento discriminante. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (ivi compresa la particolare odiosità della condotta) e considerato che la società disputava la gara in trasferta e i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.)".