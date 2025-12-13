Matteo Togni, direttore generale dell'Arzignano Valchiampo, ha parlato a TMW Radio dell'andamento in campionato dei veneti, anche alla luce del pari di settimana scorsa contro l'Inter U23: "Tutti i punti sono importanti, soprattutto contro squadre insidiose come l’Inter. La classifica è davvero equilibrata – fatta eccezione per il Vicenza che è nettamente davanti – e questo ci dà fiducia".