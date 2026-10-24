Melgrati 7 - Mette i guantoni su una doppia cocnlusione mancina non difficile da arginare. Nel secondo tempo sale in cattedra e ferma Parker con un intervento ben più complesso e salvifico. Non può nulla sulla rete degli ospiti.
Stante 6 - Copre senza soffrire (Charlys 6 - partecipa al finale sfiorando la rete con un buon destro di collo pieno che impegna il portiere ospite).
Prestia 5 - Si distingue prima positivamente per un'incursione centrale e per un colpo di testa leggermente sporco su calcio d'angolo che impegna il portiere sorrentino, salvo poi perdersi in un bicchier d'acqua nello scivolone che ha portato alla rete dei sorrentini.
Tosto 6 - Si limita a gestire con una convincente sicurezza.
Avitabile 6 - Spinge meno di quanto ci si aspetterebbe pur senza soffrire le poche incursioni avversarie sul suo lato (Amerighi 6 - Rientra dopo un lungo periodo di stop e mette benzina nel motore e minuti nelle gambe).
Bovo 6 - Fa densità in mezzo al campo (Fiordilino 6 - Entra per dare verve alla manovra).
Kaczmarski 5.5 - Dà sostanza pur prendendosi qualche rischio inutile quando pressato. Per sua fortuna, i compagni ci mettono una pezza.
Marello 6 - Spinge poco vista la grande densità degli avversari sulle fasce.
Mancuso 6: poco da segnalare in una partita dopo l'italo-uruguaiano si milita al compitino (Fumagalli 6 - Restituisce peso in avanti dopo l'uscita di Lavelli per infastidire la retoguardia ospite. Va vicino al gool della rimonta).
Lavelli 6: si sbatte tanto per dare verticalità alla squadra e per raccogliere palloni in avanti da smistare. Non sempre efficace ma l'impegno c'è (Iddrissou 6.5 - Entra con il giusto piglio e risulta una bella spina nel fianco per i campani. Va vicino alla prima rete tra i pro che gli viene negata per l'immolazione di Viscardi).
Zuberek 7 - Oramai sta diventando una sentenza. Il polacco sembra aver abbandonato la sua veste unicamente da rifinitore e continua a maturare la propria trasformazione in finalizzatore. La sua zampata ravvicinata vale un meritato pareggio che può infondere fiducia ai suoi.
Autore: Carlo Alberto Gamba
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