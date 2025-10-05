Questa sera l'Inter U23 tornerà in campo contro l'Ospitaletto Franciacorta per l'ottava giornata del campionato di serie C. Per chi non potrà essere presente dal vivo allo stadio c'è la possibilità di vedere anche la partita in streaming gratuitamente. Come? Bet365 offre a tutti i propri iscritti la possibilità di vedere gratis in streaming le partite di serie C: basta registrarsi, effettuare un primo deposito di soli 5 euro e da quel momento poter vedere in diretta streaming gratuita le partite di serie C e tutte le altre previste dal palinsesto di Bet365.
CLICCA QUI PER REGISTRARTI E VEDERE GRATIS INTER U23-TRIESTINA
Sezione: Inter U23 / Data: Dom 05 ottobre 2025 alle 19:20
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
Altre notizie - Inter U23
Giudice Sportivo Serie C, due sanzioni per l'Inter U23: prima per Cocchi. Entra in diffida Cinquegrano
Altre notizie
Domenica 05 ott
- 19:35 Primo rovinoso ko stagionale per il Barcellona: 4-1 del Sivigilia, a segno anche l'ex Inter Sanchez
- 19:20 Stasera Inter U23-Ospitaletto: ecco come vederla gratis in streaming
- 19:05 Milan, Allegri e la tabella Scudetto: "Servono 86-90 punti, anche se è presto per dirlo"
- 18:50 È tornata l'Inter schiacciasassi? I tasselli di Chivu sono chiari e la benedetta incazzatura si riflette in campo
- 18:35 Roma, Gasperini: "Noi primi in classifica? Felice per la gente, premio al lavoro dei ragazzi"
- 18:20 Magic-Bonny, un gol e tre assist: l'ultimo a riuscirci fu Berardi in un Milan-Sassuolo 2-5
- 18:05 Napoli, Oriali: "De Bruyne in panchina? Scelta tecnica, per inserirlo completamente serve tempo"
- 17:50 Kairat Almaty, pokerissimo e testa della classifica: a segno anche il gioiellino classe 2008 Satpaev
- 17:35 Lumezzane, Troise: "Gara contro l'Inter U23? Non posso rimproverare nulla ai ragazzi"
- 17:20 L'analisi di Iuliano: "L'Inter ha una rosa completa, ma è presto per dire la favorita"
- 17:05 La Roma tiene il passo delle big e ritrova la vetta: blitz a Firenze. Goleada Bologna: tramortito il Pisa
- 16:50 Dzemaili: "Inter lievemente davanti al Napoli perché conosce il metodo per giocare su ogni fronte"
- 16:35 Classifica marcatori all time, Lautaro sale al quinto posto. E il gol veloce contro la Cremonese…
- 16:20 Barella eguaglia il record di Pellegrini e Calhanoglu: in gol negli ultimi 9 campionati di Serie A
- 16:05 Dimarco is back, gol e assist contro la Cremonese: numeri super in Serie A. Gosens e Hernandez…
- 15:50 Gol e assist in una sola partita. Bonny come Bastoni, Lautaro e Dimarco: nessuno come l’Inter in A
- 15:35 Romano: "L'Inter riscatterà Akanji al 101% a fine stagione. E studia un altro colpo per la difesa"
- 15:20 Ferrara provoca: “Lookman avrebbe fatto la panchina all’Inter. E vi spiego perché. Il modulo…”
- 15:05 Frattesi ai tifosi: “Mi siete mancati”. Poi l’ironia e la promessa: “Prossima volta tiro”
- 14:50 Dimarco entra in una classifica europea d'élite con Messi e Suarez. In Serie A è il primo giocatore a riuscirci
- 14:36 Kabasele risponde a Borrelli: Udinese e Cagliari non vanno oltre l'1-1 e restano appaiate in classifica
- 14:22 Bonny benedice il suo battesimo da titolare con un gol e tre assist. Prima di lui ci era riuscito solo Osvaldo
- 14:08 Costacurta: "Dimarco straordinario, Bonny sorprendente. Avevo dubbi sull'Inter, ora si divertono"
- 13:54 Marotta incontra lo scrittore Dan Brown. E parte subito la dedica speciale: "For Inter, my team away from home"
- 13:40 Cremonese, Bonazzoli: "Inter squadra di fenomeni, è stata ingiocabile. A San Siro hanno perso i top al mondo"
- 13:25 Moviola CdS - Partita facile per Feliciani che lascia qualcosa sul campo, ma gestisce bene
- 13:10 Bonny: "L'Inter deve vincere sempre, ecco cosa mi chiede Chivu. Questo gol non mi basta, ne voglio ancora"
- 12:56 Nesta: "Il Milan può puntare allo scudetto, ma l'Inter è la più attrezzata di tutte. Sopporta meglio"
- 12:42 InterNazionali - Dai cinque italiani fino ai sudamericani Lautaro e Carlos Augusto: tutti gli impegni dei 13 nerazzurri convocati
- 12:28 fcinChivu 'premia' l'Inter dopo il poker alla Cremonese: concessi due giorni e mezzo di riposo, martedì la ripresa
- 12:13 Sacchi e la rivelazione su Conte: "Ecco cosa mi diceva quanto ero ct. Feci io il suo nome a Marotta per la Juventus"
- 11:59 La Repubblica - Gol e tre assist: Bonny talento cristallino. Difficile immaginare un esordio migliore da titolare
- 11:44 Corsera - La 'quinta sinfonia' dell'Inter: tanti segnali di crescita che si possono sintetizzare in due punti chiave
- 11:29 Angolo Tattico - I tempi di gioco e le riaggressioni di Barella, la sintonia della catena di sinistra nerazzurra
- 11:14 TS - Inter, buoni segnali dall'attacco: Bonny non fa rimpiangere Thuram, Lautaro punta il mirino su Mazzola
- 11:00 Pagelle CdS - Bonny primo della classe. Ma le lezioni le dispensano Barella, Lautaro e Chivu
- 10:45 TS - Nuove risorse in avanti: ieri Bonny ha messo a referto gli stessi 'bonus' di Taremi nello scorso campionato
- 10:30 Pagelle TS - Bonny l'MVP da 8, Barella strappa il 7,5 come Chivu: la sua Inter è perfetta per oltre 80 minuti
- 10:15 Moviola GdS - Tutto liscio per Feliciani che non sbaglia: giusto annullare il secondo gol dell'Inter
- 10:00 Pagelle GdS - Bonny migliore della classe. Barella e Dimarco tornano grandi. Dumfries unica nota stonata
- 09:45 CdS - A San Siro è dominio totale dell'Inter sulla Cremonese. L'imponenza nerazzurra spiegata attraverso 4 punti
- 09:30 GdS - Gli interisti maledicono la sosta per le Nazionali, Chivu predica calma e "se la gode"
- 09:15 CdS - Thuram e Calhanoglu in panchina, Bonny e Barella non fanno pesare la loro assenza: Cremonese annichilita
- 09:00 GdS - Chivu premiato dal suo Ange…lo: a San Siro contro la Cremonese è un'Inter celestiale
- 08:45 GdS - Il 'chivuismo' ha prevalso sull''inzaghismo' e Barella brilla in cabina di regia: nuovo ruolo?
- 08:30 Leggerezza non è superficialità ma fame e voglia di stare insieme ritrovati: è non avere macigni sul cuore
- 00:00 Una pioggia di primordiale ma autentica bellezza
Sabato 04 ott
- 23:47 DS Como sul futuro di Nico Paz: "Ha una comunità che lo ama, vedremo se basterà"
- 23:32 Atalanta, Juric: "Lookman è uno spettacolo, sicuramente ci darà tanto"
- 23:18 Inter Women, Tomaselli: "Grande percorso in Europa, siamo partite col piede giusto anche in campionato"
- 23:04 Hernanes ribadisce: "La prova odierna conferma la mia opinione, l'Inter gioca il miglior calcio d'Italia"
- 22:49 Tra Atalanta e Como vince l'intensità: succede tutto nel primo tempo, in gol Samardzic e Perrone
- 22:34 Lazio, Lotito: "Indice di liquidità? Norma interpretata in maniera anomala, mai avuto contestazioni dalla UEFA"
- 22:20 Liverpool, momento 'no': perde anche allo Stamford Bridge contro il Chelsea, terza sconfitta in sette giorni
- 22:05 Oliveira: "Il Cagliari se l'è giocata con l'Inter. Senza l'infortunio di Belotti le cose potevano cambiare"
- 21:50 Wullaert eletta MVP di Inter-Ternana: "Felice per i tre punti. Andremo avanti così"
- 21:36 Il sorriso di un brillante Bonny per il premio di MPV: "Ciao interisti, sono felice"
- 21:21 Inter-Cremonese, la moviola - Gara tranquilla per Feliciani: solo due gialli nel finale. Dubbi sul contatto Sucic-Bonazzoli
- 21:13 videoInter-Cremonese 4-1, Tramontana: "Uno spettacolo! Ci siamo divertiti tutti. Grande Bonny, bene Barella play"
- 21:06 Cremonese, Grassi in conferenza: "Dell'Inter mi piace come fanno girare la palla. Anche se..."
- 21:01 Chivu in conferenza: "La sosta? Me la godo. Mi piace vedere la squadra che sta facendo bene la riaggressione"
- 20:52 Chivu a ITV : "Felice per Barella, cercava il gol da tempo. Inter seria e divertente, orgoglioso dei ragazzi"
- 20:46 Chivu a DAZN: "85' di qualità, pazienza per il gol subito. Dumfries fa bene a essere incazzato. Juve-Milan? Guardo la NFL"
- 20:39 Cremonese, Nicola in conferenza: "Perdere 4-1 con l'Inter ci sta. Da questa partita impariamo una cosa"
- 20:31 Barella a DAZN: "Contento per il gol, ci siamo divertiti. Bonny dà il massimo, avevamo bisogno di gente così"
- 20:27 L'MVP Bonny a DAZN: "Ringrazio Chivu, per me conta averlo come allenatore. Barella regista? Sempre da 10"
- 20:25 Cremonese, Nicola a DAZN: "L'Inter è molto forte, contro avversari così diventa tutto più difficile"
- 20:21 Dimarco a ITV: "Abbiamo soffocato la Cremonese, non riusciva ad uscire. Grandissima prova"
- 20:18 Dimarco in conferenza: "Ho sofferto un po' ma ora ne sto uscendo. Fare prestazioni di alto livello aiuta"
- 20:11 Dimarco a DAZN: "Oggi gara impressionante. Io in campo ancora 90'? Di Inzaghi ho sempre parlato benissimo"