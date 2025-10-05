Arrigo Sacchi viene intervistato da La Repubblica nel giorno di Juventus-Milan. Durante la chiacchierata con il quotidiano generalista, l'ex tecnico rossonero parla anche del Napoli e dell'ex interista Antonio Conte, svelando un aneddoto sul suo approdo in bianconero che coinvole anche l'attuale presidente nerazzurro Beppe Marotta: "Conte era bravissimo. Quando ero suo ct mi diceva: 'Mister, posso scrivere quello che lei fa in allenamento?'. Ha sempre avuto una gran testa. Feci io il suo nome a Marotta per la Juventus".