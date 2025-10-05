Il Barcellona cade rovinosamente al Sanchez-Pizjuan, incassando la prima sconfitta stagionale in campionato. Un ko pesante non solo per il punteggima anche perché arriva a ridosso della sosta per le Nazionali e alla vigilia del Clasico del 26 ottobre al Bernabéu.

Il Siviglia di Matías Almeyda continua a sorprendere e travolge i blaugrana con un netto 4-1. Ad aprire le danze è l’ex blaugrana - nonché ex Inter - Alexis Sanchez, glaciale dal dischetto, seguito dai gol di Romero, Carmona e Akor Adams. Inutile, per il Barça, la prima rete in Liga di Marcus Rashford (terza stagionale). Sul momentaneo 2-1, Robert Lewandowski ha fallito il rigore del possibile pareggio, spianando la strada alla goleada andalusa.

Per Flick non bastano le attenuanti delle assenze pesanti in attacco: out Raphinha e soprattutto Lamine Yamal, il cui recupero per il Clasico resta in forte dubbio. La squadra catalana interrompe così una striscia positiva di 10 risultati utili, con 7 vittorie consecutive, e torna a perdere contro il Siviglia dopo oltre otto anni. L’ultima volta che aveva incassato quattro reti dagli andalusi risaliva alla Supercoppa Europea del 2015, vinta però 5-4 ai supplementari. Con questo successo, il Siviglia sale a 13 punti, portandosi a -6 dal Barcellona e a -2 dal Real Madrid. Per i blaugrana, invece, la batosta arriva nel peggior momento possibile.