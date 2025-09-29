Prosegue spedita la marcia dell'Inter Under 23, che supera in trasferta anche il Lumezzane col punteggio di 2-1 e vola al quarto posto in classifica, a -3 dal Lecco capolista. Mattatore della serata è Matteo Spinaccè, autore di una doppietta. Di seguito gli highlights della sfida del Saleri. 

VIDEO - Gli highlights di Lumezzane-Inter Under 23
Sezione: Inter U23 / Data: Lun 29 settembre 2025
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
