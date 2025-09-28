Questa sera l'Inter U23 tornerà in campo contro il Lumezzane per la settima giornata del campionato di serie C. Per chi non potrà essere presente dal vivo allo stadio c'è la possibilità di vedere anche la partita in streaming gratuitamente. Come? Bet365 offre a tutti i propri iscritti la possibilità di vedere gratis in streaming le partite di serie C: basta registrarsi, effettuare un primo deposito di soli 5 euro e da quel momento poter vedere in diretta streaming gratuita le partite di serie C e tutte le altre previste dal palinsesto di Bet365.

Sezione: Inter U23 / Data: Dom 28 settembre 2025 alle 19:58
Autore: Redazione FcInterNews.it
