Piovono i bei voti nelle pagelle di Tuttosport per i giocatori dell'Inter dopo il poker rifilato alla Cremonese. Il migliore è Bonny che prende 8, ma brillano anche Barella, Dimarco e Chivu che strappano il 7,5. Prestazioni da 7 per Bastoni e Lautaro.

Sommer 6 Inoperoso per mezza gara, incolpevole sul gol.

Akanji 6.5 Autorevole in chiusura, si fa anche vedere in avanti e per poco non ci mette… l’anca sul gol poi annullato a Dimarco.

De Vrij 6.5 È vero che la Cremonese non fa poi molto, ma lui non sbaglia un chiusura.

Bastoni 7 In una partita in cui gli avversari combinano poco, sale spesso e fa a fette il fianco della Cremonese. Carlos Augusto (16’ st) 5.5 Male in occasione del gol di Bonazzoli.

Dumfries 6 Chivu gli tira le orecchie per le imprecisioni, però spinge tanto. Esce incavolato e non esulta al gol di Dimarco. Luis Henrique (9’ st) 6 Entra dopo l’ennesimo errore di Dumfries, mette alto al 68’ una buona chance.

Frattesi 6.5 Alla prima da titolare, dopo meno di un minuto ha già una chance; ci riprova al 17’ e replica Silvestri, nella ripresa cala, ma la sua è una buona prova.

Barella 7.5 L’azione dell’1-0 nasce da un suo recupero ed è il preludio a una partita sontuosa in cui tira fuori tutto il repertorio, gol incluso.

Mkhitaryan 6.5 Giocando una volta a settimana si esaltano le sue qualità e nel primo tempo Silvestri su di lui fa un miracolo. Diouf (30’ st) 6 In crescita.

Dimarco 7.5 Dà l’assist a Bonny, segna, gli annullano un altro gol ed è una spina costante nel fianco destro della difesa della Cremonese.

Lautaro 7 Nemmeno il tempo di sudare un po’ e già esulta per il 4° gol nelle ultime 3 gare. Sucic (30’ st) 6 Fa il suo.

Bonny 8 Esordio da titolare, tre assist per i compagni e gol di testa: meglio di così, difficile immaginare altro. Esposito (16’ st) 6 Per poco non segna pure lui.

All. Chivu 7.5 Inter perfetta per oltre 80 minuti, difficile fargli un appunto.