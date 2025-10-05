Nessun grande appunto dalla Gazzetta dello Sport per Feliciani che giudica bene sul primo gol dell’Inter con Bonny che fugge sulla sinistra prima di servire Lautaro: il francese è tenuto in gioco da Baschirotto. Giusto annullare il primo gol di Dimarco sporcato da Akanji al 14', l'ex City è in posizione di fuorigioco quando devia il tiro di Dimarco. Regolare invece il tris di Dimarco: "il difensore scarica il sinistro da fuori area, Lautaro fa velo in evidente posizione di offside. Giusto convalidare perché sui tiri da fuori la posizione è attiva solo con l’attaccante a ridosso del portiere (Lautaro era a 5-6 metri)".