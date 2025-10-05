La Roma tiene il passo delle big e ritrova la vetta della classifica in Serie A: blitz giallorosso all'Artemio Franchi di Firenze. Si sblocca Kean, ma i giallorossi ribaltano la contesa con i timbri di Soulé e Cristante.

Poker del Bologna su un Pisa davvero in difficoltà e per ora fuori dalla dimensione della massima categoria italiana: Cambiaghi stappa la partita, poi Moro, Orsolini e Odgaard sigillano il successo.

Sezione: News / Data: Dom 05 ottobre 2025 alle 17:05
Autore: Niccolò Anfosso
