Conclusasi ieri la settima giornata di Serie C, il Giudice Sportivo ha notificato le sanzioni inflitte ai tesserati puniti dai direttori di gara. Il G.S. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nelle sedute del 29 e 30 Settembre 2025 ha deliberato:

- Un'ammenda di euro 200 alla società OSPITALETTO FRANCIACORTA, prossimo avversario dell'Inter U23, per non avere assicurato l'erogazione dell'acqua calda al termine della gara negli spogliatoi riservati alla Quaterna Arbitrale. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, artt. 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. Arbitrale).

- INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 21 OTTOBRE 2025 ED € 500,00 DI AMMENDA a PESCE SIMONE della LUMEZZANE (avversario dell'Inter U23 nell'ultimo turno di campionato) per avere, al 47° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, in occasione di una revisione FVS, proferiva parole irrispettose nei loro confronti per contestarne l’operato. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS (panchina aggiuntiva).

- SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA a LAZZARONI ACHILLE, operatore sanitario della LUMEZZANE per avere, al 36° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica per dissentire platealmente nei suoi confronti per contestarne l’operato. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S.,valutate le modalità complessive della condotta.

- SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE al giocatore della LUMEZZANE, PAGHERA FABRIZIO

- AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR) per i calciatori:

CINQUEGRANO SIMONE (INTER U23)

GUARNERI MATTIA (OSPITALETTO FRANCIACORTA)

- AMMONIZIONE (II INFR) per i calciatori:

MALOTTI MANUELE (LUMEZZANE)

MOTTA MATTEO (LUMEZZANE)

- AMMONIZIONE (I INFR) per i calciatori:

COCCHI MATTEO (INTER U23)

ROCCA MICHELE (LUMEZZANE)

MONDINI GABRIELE (OSPITALETTO FRANCIACORTA)

POSSENTI MARCELLO (OSPITALETTO FRANCIACORTA)