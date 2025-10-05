"Volevo giocatori incazzati e li ho avuti, se lo era poi non mi interessa". Questo virgolettato pronunciato da Cristian Chivu nella conferenza stampa di ieri ha chiarito un aspetto molto importante: la fame interista è ancora tanta e il collettivo pare aver messo abbondantemente in archivio la scorsa stagione. Se qualche piccola scoria si era intravista all'inizio del campionato, le prestazioni dei nerazzurri stanno salendo sensibilmente di tono. Emblematico l'atteggiamento aggressivo della squadra ieri contro la Cremonese: non c'è stato quasi nemmeno il tempo di eseguire il calcio d'inizio che le minacce verso la porta ospite erano già arrivate.
Se questi sono i presupposti per la stagione, beh, i tifosi possono quantomeno essere pazienti e osservare l'andamento di una squadra che sta dimostrando di avere ancora molto da dare. Barella si è ben disimpegnato in cabina di regia, Lautaro Martinez sta tornando il vero Toro e Bonny ha sostituito degnamente Thuram. Tre assist e un gol per l'ex Parma: niente male!
I tasselli dell'Inter di Chivu li stiamo andando a scoprire giornata dopo giornata: qualità tecnica nello sviluppo delle giocate, aggressività prorompente e una pressione asfissiante per 'soffocare' l'avversario. E proprio il verbo soffocare è stato utilizzato ieri sera da Dimarco. Un aspetto da non sottovalutare: la convinzione di pedine che hanno attraversato grosse delusioni come la finale di Monaco di Baviera, ma stanno dimostrando di rialzarsi senza troppi ostacoli.
Insomma, il quinto acuto filato lascia ben sperare. E la benedetta incazzatura dei giocatori si riflette in campo. Fame, fame e ancora fame. Presto per definire i contorni stagionali, ma questa Inter ha ancora tanto da dare.
Autore: Niccolò Anfosso
Altre notizie - In Primo Piano
Altre notizie
- 19:35 Primo rovinoso ko stagionale per il Barcellona: 4-1 del Sivigilia, a segno anche l'ex Inter Sanchez
- 19:20 Stasera Inter U23-Ospitaletto: ecco come vederla gratis in streaming
- 19:05 Milan, Allegri e la tabella Scudetto: "Servono 86-90 punti, anche se è presto per dirlo"
- 18:50 È tornata l'Inter schiacciasassi? I tasselli di Chivu sono chiari e la benedetta incazzatura si riflette in campo
- 18:35 Roma, Gasperini: "Noi primi in classifica? Felice per la gente, premio al lavoro dei ragazzi"
- 18:20 Magic-Bonny, un gol e tre assist: l'ultimo a riuscirci fu Berardi in un Milan-Sassuolo 2-5
- 18:05 Napoli, Oriali: "De Bruyne in panchina? Scelta tecnica, per inserirlo completamente serve tempo"
- 17:50 Kairat Almaty, pokerissimo e testa della classifica: a segno anche il gioiellino classe 2008 Satpaev
- 17:35 Lumezzane, Troise: "Gara contro l'Inter U23? Non posso rimproverare nulla ai ragazzi"
- 17:20 L'analisi di Iuliano: "L'Inter ha una rosa completa, ma è presto per dire la favorita"
- 17:05 La Roma tiene il passo delle big e ritrova la vetta: blitz a Firenze. Goleada Bologna: tramortito il Pisa
- 16:50 Dzemaili: "Inter lievemente davanti al Napoli perché conosce il metodo per giocare su ogni fronte"
- 16:35 Classifica marcatori all time, Lautaro sale al quinto posto. E il gol veloce contro la Cremonese…
- 16:20 Barella eguaglia il record di Pellegrini e Calhanoglu: in gol negli ultimi 9 campionati di Serie A
- 16:05 Dimarco is back, gol e assist contro la Cremonese: numeri super in Serie A. Gosens e Hernandez…
- 15:50 Gol e assist in una sola partita. Bonny come Bastoni, Lautaro e Dimarco: nessuno come l’Inter in A
- 15:35 Romano: "L'Inter riscatterà Akanji al 101% a fine stagione. E studia un altro colpo per la difesa"
- 15:20 Ferrara provoca: “Lookman avrebbe fatto la panchina all’Inter. E vi spiego perché. Il modulo…”
- 15:05 Frattesi ai tifosi: “Mi siete mancati”. Poi l’ironia e la promessa: “Prossima volta tiro”
- 14:50 Dimarco entra in una classifica europea d'élite con Messi e Suarez. In Serie A è il primo giocatore a riuscirci
- 14:36 Kabasele risponde a Borrelli: Udinese e Cagliari non vanno oltre l'1-1 e restano appaiate in classifica
- 14:22 Bonny benedice il suo battesimo da titolare con un gol e tre assist. Prima di lui ci era riuscito solo Osvaldo
- 14:08 Costacurta: "Dimarco straordinario, Bonny sorprendente. Avevo dubbi sull'Inter, ora si divertono"
- 13:54 Marotta incontra lo scrittore Dan Brown. E parte subito la dedica speciale: "For Inter, my team away from home"
- 13:40 Cremonese, Bonazzoli: "Inter squadra di fenomeni, è stata ingiocabile. A San Siro hanno perso i top al mondo"
- 13:25 Moviola CdS - Partita facile per Feliciani che lascia qualcosa sul campo, ma gestisce bene
- 13:10 Bonny: "L'Inter deve vincere sempre, ecco cosa mi chiede Chivu. Questo gol non mi basta, ne voglio ancora"
- 12:56 Nesta: "Il Milan può puntare allo scudetto, ma l'Inter è la più attrezzata di tutte. Sopporta meglio"
- 12:42 InterNazionali - Dai cinque italiani fino ai sudamericani Lautaro e Carlos Augusto: tutti gli impegni dei 13 nerazzurri convocati
- 12:28 fcinChivu 'premia' l'Inter dopo il poker alla Cremonese: concessi due giorni e mezzo di riposo, martedì la ripresa
- 12:13 Sacchi e la rivelazione su Conte: "Ecco cosa mi diceva quanto ero ct. Feci io il suo nome a Marotta per la Juventus"
- 11:59 La Repubblica - Gol e tre assist: Bonny talento cristallino. Difficile immaginare un esordio migliore da titolare
- 11:44 Corsera - La 'quinta sinfonia' dell'Inter: tanti segnali di crescita che si possono sintetizzare in due punti chiave
- 11:29 Angolo Tattico - I tempi di gioco e le riaggressioni di Barella, la sintonia della catena di sinistra nerazzurra
- 11:14 TS - Inter, buoni segnali dall'attacco: Bonny non fa rimpiangere Thuram, Lautaro punta il mirino su Mazzola
- 11:00 Pagelle CdS - Bonny primo della classe. Ma le lezioni le dispensano Barella, Lautaro e Chivu
- 10:45 TS - Nuove risorse in avanti: ieri Bonny ha messo a referto gli stessi 'bonus' di Taremi nello scorso campionato
- 10:30 Pagelle TS - Bonny l'MVP da 8, Barella strappa il 7,5 come Chivu: la sua Inter è perfetta per oltre 80 minuti
- 10:15 Moviola GdS - Tutto liscio per Feliciani che non sbaglia: giusto annullare il secondo gol dell'Inter
- 10:00 Pagelle GdS - Bonny migliore della classe. Barella e Dimarco tornano grandi. Dumfries unica nota stonata
- 09:45 CdS - A San Siro è dominio totale dell'Inter sulla Cremonese. L'imponenza nerazzurra spiegata attraverso 4 punti
- 09:30 GdS - Gli interisti maledicono la sosta per le Nazionali, Chivu predica calma e "se la gode"
- 09:15 CdS - Thuram e Calhanoglu in panchina, Bonny e Barella non fanno pesare la loro assenza: Cremonese annichilita
- 09:00 GdS - Chivu premiato dal suo Ange…lo: a San Siro contro la Cremonese è un'Inter celestiale
- 08:45 GdS - Il 'chivuismo' ha prevalso sull''inzaghismo' e Barella brilla in cabina di regia: nuovo ruolo?
- 08:30 Leggerezza non è superficialità ma fame e voglia di stare insieme ritrovati: è non avere macigni sul cuore
- 00:00 Una pioggia di primordiale ma autentica bellezza
- 23:47 DS Como sul futuro di Nico Paz: "Ha una comunità che lo ama, vedremo se basterà"
- 23:32 Atalanta, Juric: "Lookman è uno spettacolo, sicuramente ci darà tanto"
- 23:18 Inter Women, Tomaselli: "Grande percorso in Europa, siamo partite col piede giusto anche in campionato"
- 23:04 Hernanes ribadisce: "La prova odierna conferma la mia opinione, l'Inter gioca il miglior calcio d'Italia"
- 22:49 Tra Atalanta e Como vince l'intensità: succede tutto nel primo tempo, in gol Samardzic e Perrone
- 22:34 Lazio, Lotito: "Indice di liquidità? Norma interpretata in maniera anomala, mai avuto contestazioni dalla UEFA"
- 22:20 Liverpool, momento 'no': perde anche allo Stamford Bridge contro il Chelsea, terza sconfitta in sette giorni
- 22:05 Oliveira: "Il Cagliari se l'è giocata con l'Inter. Senza l'infortunio di Belotti le cose potevano cambiare"
- 21:50 Wullaert eletta MVP di Inter-Ternana: "Felice per i tre punti. Andremo avanti così"
- 21:36 Il sorriso di un brillante Bonny per il premio di MPV: "Ciao interisti, sono felice"
- 21:21 Inter-Cremonese, la moviola - Gara tranquilla per Feliciani: solo due gialli nel finale. Dubbi sul contatto Sucic-Bonazzoli
- 21:13 videoInter-Cremonese 4-1, Tramontana: "Uno spettacolo! Ci siamo divertiti tutti. Grande Bonny, bene Barella play"
- 21:06 Cremonese, Grassi in conferenza: "Dell'Inter mi piace come fanno girare la palla. Anche se..."
- 21:01 Chivu in conferenza: "La sosta? Me la godo. Mi piace vedere la squadra che sta facendo bene la riaggressione"
- 20:52 Chivu a ITV : "Felice per Barella, cercava il gol da tempo. Inter seria e divertente, orgoglioso dei ragazzi"
- 20:46 Chivu a DAZN: "85' di qualità, pazienza per il gol subito. Dumfries fa bene a essere incazzato. Juve-Milan? Guardo la NFL"
- 20:39 Cremonese, Nicola in conferenza: "Perdere 4-1 con l'Inter ci sta. Da questa partita impariamo una cosa"
- 20:31 Barella a DAZN: "Contento per il gol, ci siamo divertiti. Bonny dà il massimo, avevamo bisogno di gente così"
- 20:27 L'MVP Bonny a DAZN: "Ringrazio Chivu, per me conta averlo come allenatore. Barella regista? Sempre da 10"
- 20:25 Cremonese, Nicola a DAZN: "L'Inter è molto forte, contro avversari così diventa tutto più difficile"
- 20:21 Dimarco a ITV: "Abbiamo soffocato la Cremonese, non riusciva ad uscire. Grandissima prova"
- 20:18 Dimarco in conferenza: "Ho sofferto un po' ma ora ne sto uscendo. Fare prestazioni di alto livello aiuta"
- 20:11 Dimarco a DAZN: "Oggi gara impressionante. Io in campo ancora 90'? Di Inzaghi ho sempre parlato benissimo"