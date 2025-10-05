Se l'Inter inonda la Cremonese, la Gazzetta dello Sport inonda l'Inter di voti oltre il 6: la squadra di Chivu è feroce, famelica, travolgente. E il gol nel finale è "il pelo dentro un uovo cotto bene". Il migliore della banda è Ange-Yoan Bonny che alla prima da titolare timbra il match con un gol e tre assist: "Il vice Thuram regala una prestazione all'altezza del titolare. Altro che Taremi o Arna, qui il miglioramento sembra netto" si legge nelle pagelle della Rosea che all'ex Parma dà un bell'8 e lo elegge migliore della classe.

Voto in condivisione per Barella e Dimarco, gli altri marcatori della serata insieme al capitano (che però incassa un mezzo voto in meno): il primo in versione regista, il secondo in recupero di autostima con una maggiore continuità concessa da Chivu giocano da 7,5 e superano, appunto, di mezzo voto il capitano, primo marcatore del pomeriggio milanese. L'argentino sblocca il match e trascina i compagni: 7 per lui e per Akanji che diventa sempre più pilastro. Stesso giudizio anche per l'allenatore Chivu che inizia a mandare chiari segnali della transizione verso il suo calcio.

Oltre la sufficienza per i vari De Vrij, Bastoni, Frattesi e Mkhitaryan; sei politico per Sommer, praticamente inutilizzato, e Luis Henrique. Peggiore in campo invece Denzel Dumfries, non riesce a trascinare né a farsi trainare e merita il cambio anche se lo fa innervosire: 5