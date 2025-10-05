Pazienza, calma e soddisfazioni che iniziano ad arrivare. Sensazioni che Cristian Chivu sente tutte dopo la vittoria ottenuta contro la Cremonese. Il tecnico romeno “beve lentamente un sorso d’acqua e si gira verso la panchina come a dire: visto che avevo ragione? Poi alza le mani giunte e dedica un timido applauso al suo Angelo”. L’uomo caricatosi della responsabilità di volere Bonny ha appena visto segnare quel ragazzo tanto reclamato, mentre Marcus Thuram ride di gusto in tribuna, condividendo la felicità del giovane luogotenente, e San Siro festeggia un’Inter celestiale”.
“In un sabato uggioso, con la pioggia diagonale che bagna un poco i tifosi, Bonny ha stregato l’Inter. Aveva impiegato pochi allenamenti, in verità, a meritare la stima e la simpatia dei compagni, grazie all’applicazione e alla leggerezza m. E il gol da subentrato all’esordio assoluto contro il Torino sembrava un ottimo presagio” come ottimo presagio sono state le parole alla vigilia del padre calcistico Chivu che lo ha inserito dal 1’ ed è stato premiato nella scelta, “esagerando: oltre al bel gol di testa, più veloce delle mani del portiere Silvestri, ha servito tre assist, due dei quali eccellenti per tecnica e visione”.
Negli ultimi vent’anni soltanto un altro calciatore, all’esordio da titolare era risultato determinante per quattro gol in Serie A: era Daniel Osvaldo, “centravanti acrobatico dentro e fuori dal campo” ed era sempre con l’Inter che ci era riuscito, contro il Sassuolo nel 2014. “Ma l’inizio di Bonny è molto più caldo di una statistica” come dimostrano le parole di Barella a fine gara.
“Questa partita, come era successo a Cagliari con la firma di Pio Esposito, assomiglia tanto a una polizza assicurativa: se mancano Lautaro o Thuram, finalmente qualcuno può e sa sostituirli. Non è casuale che l’Inter abbia vinto quattro delle cinque partite consecutive senza uno dei due campioni. La “Chivucrazia”, capace di valorizzare già 22 titolari diversi compresi Bonny e Frattesi, non è esercizio di potere fine a se stesso”.
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
Altre notizie - Focus
Altre notizie
- 09:30 GdS - Gli interisti maledicono la sosta per le Nazionali, Chivu predica calma e "se la gode"
- 09:15 CdS - Thuram e Calhanoglu in panchina, e Bonny e Barella non fanno pesare la loro assenza: Cremonese annichilita
- 09:00 GdS - Chivu premiato dal suo Ange…lo: a San Siro contro la Cremonese è un'Inter celestiale
- 08:45 Il 'chivuismo' ha prevalso sull’“inzaghismo e Barella brilla in cabina di regia: nuovo ruolo?
- 08:30 Leggerezza non è superficialità ma fame e voglia di stare insieme ritrovati: è non avere macigni sul cuore
- 00:00 Una pioggia di primordiale ma autentica bellezza
- 23:47 DS Como sul futuro di Nico Paz: "Ha una comunità che lo ama, vedremo se basterà"
- 23:32 Atalanta, Juric: "Lookman è uno spettacolo, sicuramente ci darà tanto"
- 23:18 Inter Women, Tomaselli: "Grande percorso in Europa, siamo partite col piede giusto anche in campionato"
- 23:04 Hernanes ribadisce: "La prova odierna conferma la mia opinione, l'Inter gioca il miglior calcio d'Italia"
- 22:49 Tra Atalanta e Como vince l'intensità: succede tutto nel primo tempo, in gol Samardzic e Perrone
- 22:34 Lazio, Lotito: "Indice di liquidità? Norma interpretata in maniera anomala, mai avuto contestazioni dalla UEFA"
- 22:20 Liverpool, momento 'no': perde anche allo Stamford Bridge contro il Chelsea, terza sconfitta in sette giorni
- 22:05 Oliveira: "Il Cagliari se l'è giocata con l'Inter. Senza l'infortunio di Belotti le cose potevano cambiare"
- 21:50 Wullaert eletta MVP di Inter-Ternana: "Felice per i tre punti. Andremo avanti così"
- 21:36 Il sorriso di un brillante Bonny per il premio di MPV: "Ciao interisti, sono felice"
- 21:21 Inter-Cremonese, la moviola - Gara tranquilla per Feliciani: solo due gialli nel finale. Dubbi sul contatto Sucic-Bonazzoli
- 21:13 videoInter-Cremonese 4-1, Tramontana: "Uno spettacolo! Ci siamo divertiti tutti. Grande Bonny, bene Barella play"
- 21:06 Cremonese, Grassi in conferenza: "Dell'Inter mi piace come fanno girare la palla. Anche se..."
- 21:01 Chivu in conferenza: "La sosta? Me la godo. Mi piace vedere la squadra che sta facendo bene la riaggressione"
- 20:52 Chivu a ITV : "Felice per Barella, cercava il gol da tempo. Inter seria e divertente, orgoglioso dei ragazzi"
- 20:46 Chivu a DAZN: "85' di qualità, pazienza per il gol subito. Dumfries fa bene a essere incazzato. Juve-Milan? Guardo la NFL"
- 20:39 Cremonese, Nicola in conferenza: "Perdere 4-1 con l'Inter ci sta. Da questa partita impariamo una cosa"
- 20:31 Barella a DAZN: "Contento per il gol, ci siamo divertiti. Bonny dà il massimo, avevamo bisogno di gente così"
- 20:27 L'MVP Bonny a DAZN: "Ringrazio Chivu, per me conta averlo come allenatore. Barella regista? Sempre da 10"
- 20:25 Cremonese, Nicola a DAZN: "L'Inter è molto forte, contro avversari così diventa tutto più difficile"
- 20:21 Dimarco a ITV: "Abbiamo soffocato la Cremonese, non riusciva ad uscire. Grandissima prova"
- 20:18 Dimarco in conferenza: "Ho sofferto un po' ma ora ne sto uscendo. Fare prestazioni di alto livello aiuta"
- 20:11 Dimarco a DAZN: "Oggi gara impressionante. Io in campo ancora 90'? Di Inzaghi ho sempre parlato benissimo"
- 20:03 Inter-Cremonese, chi è stato il migliore? Cliccate e votate
- 20:00 Inter-Cremonese, le pagelle - Bonny a grande richiesta, Barella come Calha. Bastoni guadagna centimetri
- 19:58 Poker servito per l'Inter di Chivu: Cremonese travolta con un secco 4-1, i nerazzurri alla sosta col sorriso
- 19:55 Rivivi la diretta! Il POST PARTITA di INTER-CREMONESE: ANALISI e PAGELLE. Collegamento in DIRETTA dallo stadio
- 19:53 Inter-Cremonese, Fischio Finale - In vetta per una notte: poker e dominio, Bonny e soci applicano il 'Chivu-pensiero'
- 19:02 De Vrij prima del secondo tempo: "Siamo a metà dell'opera, non dobbiamo abbassare i ritmi"
- 17:47 Lautaro a DAZN: "Esposito e Bonny importanti. La mia forma? Quando uno non segna, si dicono certe cose..."
- 17:40 Marotta a DAZN: "Scetticismo su Chivu? Siamo abituati, abbiamo avuto coraggio. San Siro, ora inizia un percorso difficile"
- 17:28 Cremonese, Giacchetta a DAZN: "Contenti di giocare contro i campioni dell'Inter, ci fanno alzare il livello"
- 17:24 Cremonese, Johnsen a DAZN: "Oggi abbiamo grandi motivazioni, ma sarà difficile. Ruolo? Nicola mi lascia libero"
- 17:05 Serie A, colpo del Lecce a Parma. La Lazio riprende il Torino al 103' con un rigore di Cataldi: 3-3 pazzo all'Olimpico
- 16:53 Lautaro a ITV: "Serviranno voglia e determinazione. Importante avere tante alternative in attacco"
- 16:48 Perinetti: "Napoli favorito, ma l'Inter ha la rosa più forte. Negli ultimi anni è stata l'unica a fare strada in Champions"
- 16:34 videoMondiale 2026, svelato il pallone ufficiale TRIONDA. Infantino: "Iconico, è una meraviglia"
- 16:20 Ass. Opere Pubbliche San Donato: "Preso atto della sentenza del Tar. Valutiamo le strade senza preoccupazione"
- 16:05 Inter Women a valanga contro la Ternana, Piovani: "Brave a tutte le ragazze, ma guai a mollare"
- 15:50 Lombardo ricorda: "Fu un giovanissimo Piero Ausilio a scoprirmi. Mancini mi fece esordire come altri giovani"
- 15:36 Xavi: "Prima dell'arrivo di Guardiola, ebbi la chance di andare all'Inter. Ma il mio cuore ha sempre voluto il Barcellona"
- 15:22 Nazionale, forfait di Mattia Zaccagni: Gattuso chiama Roberto Piccoli
- 15:08 Sky - Calhanoglu verso la panchina: al suo posto Barella. Si scalda Frattesi, Bonny avanti rispetto a Pio
- 14:54 Juventus, Tudor: "Preoccupato per i gol presi? Mi preoccupa tutto e niente. Spero che domani Modric faccia cag***e"
- 14:40 L'Inter Women sventola una manita alla Ternana e si prende i primi tre punti in Serie A
- 14:12 Il commovente saluto di Zanetti a papà Rodolfo: "È la legge della vita, ma ci sarai sempre. Sei il mio idolo"
- 13:57 Niente Nazionale per Pavard, 'colpa' anche di De Zerbi? Alonzo: "Come lo considera? Gli cambia sempre ruolo"
- 13:43 Silooy: "Chivu è sulla strada per essere un grande allenatore". Poi su Dumfries: "È diventato come Superman"
- 13:28 Primavera - Lazio-Inter, Up&Down - Marello il migliore, Ballo appannato, Putsen impalpabile
- 13:14 Denzel Dumfries nel Team of the Week di Champions: "Segna e dà una mano in difesa"
- 13:01 L'Inter Primavera non riesce a rialzarsi: a Formello la Lazio vince 1-0, decide Gelli
- 13:00 Allegri tiene i piedi a terra: "Come sta il Milan dopo il Napoli? Non abbiamo vinto il campionato..."
- 12:45 Colonnese: "A Chivu hanno fatto il funerale troppo presto. Akanji meglio di Pavard, di Esposito mi impressiona..."
- 12:31 TS - La Super League ora tratta con la UEFA. L'obiettivo è una Champions ancora più grande
- 12:17 CdS - Chivu vuole la quinta vittoria di fila per chiudere il mini-ciclo: al rientro dalla sosta tre trasferta di fila
- 12:02 Via alla Serie A Women, l'Inter di Piovani ospita la Ternana all'Arena: le ufficiali. Viljhalmsdottir out
- 11:48 Corsera - Chivu e l'arte della manutenzione dell'Inter. Questa stagione non sarà noiosa
- 11:33 Repubblica - Con Chivu è addio comfort zone: che differenza rispetto agli anni di Inzaghi
- 11:19 Detruyer: "Inter grande salto della mia carriera. Per me è famiglia, qualità e divertimento"
- 11:04 Scaroni: "Nuovo stadio operativo nel 2030? L'idea è quella. Ci aspettiamo un aumento dei ricavi"
- 10:50 Sala: "Se Milano vuole dirsi moderna, deve ammettere che il Meazza ha i suoi anni". Poi replica a La Russa
- 10:37 TS - Chivu venerdì a Bengasi con un blocco dell'Inter U23. Sarà rinviata la gara col Renate
- 10:23 Spinaccè: "All'Inter ho imparato una cosa. La sfida più importante? Contro il Trabzonspor, contesto pazzesco"
- 10:09 Carlos Augusto: "L'Inter per me è tutto. Chivu grande allenatore, fa star bene il gruppo. A Barella ruberei..."