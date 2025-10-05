Pazienza, calma e soddisfazioni che iniziano ad arrivare. Sensazioni che Cristian Chivu sente tutte dopo la vittoria ottenuta contro la Cremonese. Il tecnico romeno “beve lentamente un sorso d’acqua e si gira verso la panchina come a dire: visto che avevo ragione? Poi alza le mani giunte e dedica un timido applauso al suo Angelo”. L’uomo caricatosi della responsabilità di volere Bonny ha appena visto segnare quel ragazzo tanto reclamato, mentre Marcus Thuram ride di gusto in tribuna, condividendo la felicità del giovane luogotenente, e San Siro festeggia un’Inter celestiale”.

“In un sabato uggioso, con la pioggia diagonale che bagna un poco i tifosi, Bonny ha stregato l’Inter. Aveva impiegato pochi allenamenti, in verità, a meritare la stima e la simpatia dei compagni, grazie all’applicazione e alla leggerezza m. E il gol da subentrato all’esordio assoluto contro il Torino sembrava un ottimo presagio” come ottimo presagio sono state le parole alla vigilia del padre calcistico Chivu che lo ha inserito dal 1’ ed è stato premiato nella scelta, “esagerando: oltre al bel gol di testa, più veloce delle mani del portiere Silvestri, ha servito tre assist, due dei quali eccellenti per tecnica e visione”.

Negli ultimi vent’anni soltanto un altro calciatore, all’esordio da titolare era risultato determinante per quattro gol in Serie A: era Daniel Osvaldo, “centravanti acrobatico dentro e fuori dal campo” ed era sempre con l’Inter che ci era riuscito, contro il Sassuolo nel 2014. “Ma l’inizio di Bonny è molto più caldo di una statistica” come dimostrano le parole di Barella a fine gara.

“Questa partita, come era successo a Cagliari con la firma di Pio Esposito, assomiglia tanto a una polizza assicurativa: se mancano Lautaro o Thuram, finalmente qualcuno può e sa sostituirli. Non è casuale che l’Inter abbia vinto quattro delle cinque partite consecutive senza uno dei due campioni. La “Chivucrazia”, capace di valorizzare già 22 titolari diversi compresi Bonny e Frattesi, non è esercizio di potere fine a se stesso”.