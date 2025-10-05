Tre assist e un gol. Non male l'esordio da titolare con la maglia dell'Inter per Ange-Yoan Bonny, MVP nel poker nerazzurro contro la Cremonese e raggiunto anche da SportMediaset nella pancia di San Siro dopo il triplice fischio del match: "È bello aver trovato continuità, abbiamo vinto e ogni partita deve andare così. Siamo l'Inter, dobbiamo avere questo spirito e vincere ogni partita", sottolinea il francese.

Sei più contento per il gol o per i tre assist?

"Certo che è bello fare gol, ma è anche bello far fare gol agli altri. Se posso aiutare la squadra a fare gol o se posso segnare io, mi sta bene lo stesso".

Quanto è cresciuta da inizio anno questa Inter? Quanto sta incidendo Chivu?

"Il mister è arrivato presto, come sempre serve un momento per capire le sue idee e piano piano le stiamo capendo".

Cosa ti chiede di diverso rispetto a Parma?

"Non mi chiede niente di diverso. Mi chiede di giocare il mio gioco e di divertirmi, non è cambiato niente".

Quanto è forte questa Inter? Dove può arrivare?

"L'Inter può arrivare in fondo a tutte le competizioni, può e dobbiamo".

È quasi il tuo compleanno. Come regalo ti tieni questo gol o ne farai un altro a Roma?

"Non lo so ma questo gol non mi basta, ne voglio ancora e ancora (ride, ndr)".