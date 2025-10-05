Tre assist e un gol. Non male l'esordio da titolare con la maglia dell'Inter per Ange-Yoan Bonny, MVP nel poker nerazzurro contro la Cremonese e raggiunto anche da SportMediaset nella pancia di San Siro dopo il triplice fischio del match: "È bello aver trovato continuità, abbiamo vinto e ogni partita deve andare così. Siamo l'Inter, dobbiamo avere questo spirito e vincere ogni partita", sottolinea il francese.
Sei più contento per il gol o per i tre assist?
"Certo che è bello fare gol, ma è anche bello far fare gol agli altri. Se posso aiutare la squadra a fare gol o se posso segnare io, mi sta bene lo stesso".
Quanto è cresciuta da inizio anno questa Inter? Quanto sta incidendo Chivu?
"Il mister è arrivato presto, come sempre serve un momento per capire le sue idee e piano piano le stiamo capendo".
Cosa ti chiede di diverso rispetto a Parma?
"Non mi chiede niente di diverso. Mi chiede di giocare il mio gioco e di divertirmi, non è cambiato niente".
Quanto è forte questa Inter? Dove può arrivare?
"L'Inter può arrivare in fondo a tutte le competizioni, può e dobbiamo".
È quasi il tuo compleanno. Come regalo ti tieni questo gol o ne farai un altro a Roma?
"Non lo so ma questo gol non mi basta, ne voglio ancora e ancora (ride, ndr)".
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
Altre notizie - In Primo Piano
Altre notizie
- 13:10 Bonny: "L'Inter deve vincere sempre, ecco cosa mi chiede Chivu. Questo gol non mi basta, ne voglio ancora"
- 12:56 Nesta: "Il Milan può puntare allo scudetto, ma l'Inter è la più attrezzata di tutte. Sopporta meglio"
- 12:42 InterNazionali - Dai cinque italiani fino ai sudamericani Lautaro e Carlos Augusto: tutti gli impegni dei 13 nerazzurri convocati
- 12:28 fcinChivu 'premia' l'Inter dopo il poker alla Cremonese: concessi due giorni e mezzo di riposo, martedì la ripresa
- 12:13 Sacchi e la rivelazione su Conte: "Ecco cosa mi diceva quanto ero ct. Feci io il suo nome a Marotta per la Juventus"
- 11:59 La Repubblica - Gol e tre assist: Bonny talento cristallino. Difficile immaginare un esordio migliore da titolare
- 11:44 Corsera - La 'quinta sinfonia' dell'Inter: tanti segnali di crescita che si possono sintetizzare in due punti chiave
- 11:29 Angolo Tattico - I tempi di gioco e le riaggressioni di Barella, la sintonia della catena di sinistra nerazzurra
- 11:14 TS - Inter, buoni segnali dall'attacco: Bonny non fa rimpiangere Thuram, Lautaro punta il mirino su Mazzola
- 11:00 Pagelle CdS - Bonny primo della classe. Ma le lezioni le dispensano Barella, Lautaro e Chivu
- 10:45 TS - Nuove risorse in avanti: ieri Bonny ha messo a referto gli stessi 'bonus' di Taremi nello scorso campionato
- 10:30 Pagelle TS - Bonny l'MVP da 8, Barella strappa il 7,5 come Chivu: la sua Inter è perfetta per oltre 80 minuti
- 10:15 Moviola GdS - Tutto liscio per Feliciani che non sbaglia: giusto annullare il secondo gol dell'Inter
- 10:00 Pagelle GdS - Bonny migliore della classe. Barella e Dimarco tornano grandi. Dumfries unica nota stonata
- 09:45 CdS - A San Siro è dominio totale dell'Inter sulla Cremonese. L'imponenza nerazzurra spiegata attraverso 4 punti
- 09:30 GdS - Gli interisti maledicono la sosta per le Nazionali, Chivu predica calma e "se la gode"
- 09:15 CdS - Thuram e Calhanoglu in panchina, Bonny e Barella non fanno pesare la loro assenza: Cremonese annichilita
- 09:00 GdS - Chivu premiato dal suo Ange…lo: a San Siro contro la Cremonese è un'Inter celestiale
- 08:45 GdS - Il 'chivuismo' ha prevalso sull''inzaghismo' e Barella brilla in cabina di regia: nuovo ruolo?
- 08:30 Leggerezza non è superficialità ma fame e voglia di stare insieme ritrovati: è non avere macigni sul cuore
- 00:00 Una pioggia di primordiale ma autentica bellezza
- 23:47 DS Como sul futuro di Nico Paz: "Ha una comunità che lo ama, vedremo se basterà"
- 23:32 Atalanta, Juric: "Lookman è uno spettacolo, sicuramente ci darà tanto"
- 23:18 Inter Women, Tomaselli: "Grande percorso in Europa, siamo partite col piede giusto anche in campionato"
- 23:04 Hernanes ribadisce: "La prova odierna conferma la mia opinione, l'Inter gioca il miglior calcio d'Italia"
- 22:49 Tra Atalanta e Como vince l'intensità: succede tutto nel primo tempo, in gol Samardzic e Perrone
- 22:34 Lazio, Lotito: "Indice di liquidità? Norma interpretata in maniera anomala, mai avuto contestazioni dalla UEFA"
- 22:20 Liverpool, momento 'no': perde anche allo Stamford Bridge contro il Chelsea, terza sconfitta in sette giorni
- 22:05 Oliveira: "Il Cagliari se l'è giocata con l'Inter. Senza l'infortunio di Belotti le cose potevano cambiare"
- 21:50 Wullaert eletta MVP di Inter-Ternana: "Felice per i tre punti. Andremo avanti così"
- 21:36 Il sorriso di un brillante Bonny per il premio di MPV: "Ciao interisti, sono felice"
- 21:21 Inter-Cremonese, la moviola - Gara tranquilla per Feliciani: solo due gialli nel finale. Dubbi sul contatto Sucic-Bonazzoli
- 21:13 videoInter-Cremonese 4-1, Tramontana: "Uno spettacolo! Ci siamo divertiti tutti. Grande Bonny, bene Barella play"
- 21:06 Cremonese, Grassi in conferenza: "Dell'Inter mi piace come fanno girare la palla. Anche se..."
- 21:01 Chivu in conferenza: "La sosta? Me la godo. Mi piace vedere la squadra che sta facendo bene la riaggressione"
- 20:52 Chivu a ITV : "Felice per Barella, cercava il gol da tempo. Inter seria e divertente, orgoglioso dei ragazzi"
- 20:46 Chivu a DAZN: "85' di qualità, pazienza per il gol subito. Dumfries fa bene a essere incazzato. Juve-Milan? Guardo la NFL"
- 20:39 Cremonese, Nicola in conferenza: "Perdere 4-1 con l'Inter ci sta. Da questa partita impariamo una cosa"
- 20:31 Barella a DAZN: "Contento per il gol, ci siamo divertiti. Bonny dà il massimo, avevamo bisogno di gente così"
- 20:27 L'MVP Bonny a DAZN: "Ringrazio Chivu, per me conta averlo come allenatore. Barella regista? Sempre da 10"
- 20:25 Cremonese, Nicola a DAZN: "L'Inter è molto forte, contro avversari così diventa tutto più difficile"
- 20:21 Dimarco a ITV: "Abbiamo soffocato la Cremonese, non riusciva ad uscire. Grandissima prova"
- 20:18 Dimarco in conferenza: "Ho sofferto un po' ma ora ne sto uscendo. Fare prestazioni di alto livello aiuta"
- 20:11 Dimarco a DAZN: "Oggi gara impressionante. Io in campo ancora 90'? Di Inzaghi ho sempre parlato benissimo"
- 20:03 Inter-Cremonese, chi è stato il migliore? Cliccate e votate
- 20:00 Inter-Cremonese, le pagelle - Bonny a grande richiesta, Barella come Calha. Bastoni guadagna centimetri
- 19:58 Poker servito per l'Inter di Chivu: Cremonese travolta con un secco 4-1, i nerazzurri alla sosta col sorriso
- 19:55 Rivivi la diretta! Il POST PARTITA di INTER-CREMONESE: ANALISI e PAGELLE. Collegamento in DIRETTA dallo stadio
- 19:53 Inter-Cremonese, Fischio Finale - In vetta per una notte: poker e dominio, Bonny e soci applicano il 'Chivu-pensiero'
- 19:02 De Vrij prima del secondo tempo: "Siamo a metà dell'opera, non dobbiamo abbassare i ritmi"
- 17:47 Lautaro a DAZN: "Esposito e Bonny importanti. La mia forma? Quando uno non segna, si dicono certe cose..."
- 17:40 Marotta a DAZN: "Scetticismo su Chivu? Siamo abituati, abbiamo avuto coraggio. San Siro, ora inizia un percorso difficile"
- 17:28 Cremonese, Giacchetta a DAZN: "Contenti di giocare contro i campioni dell'Inter, ci fanno alzare il livello"
- 17:24 Cremonese, Johnsen a DAZN: "Oggi abbiamo grandi motivazioni, ma sarà difficile. Ruolo? Nicola mi lascia libero"
- 17:05 Serie A, colpo del Lecce a Parma. La Lazio riprende il Torino al 103' con un rigore di Cataldi: 3-3 pazzo all'Olimpico
- 16:53 Lautaro a ITV: "Serviranno voglia e determinazione. Importante avere tante alternative in attacco"
- 16:48 Perinetti: "Napoli favorito, ma l'Inter ha la rosa più forte. Negli ultimi anni è stata l'unica a fare strada in Champions"
- 16:34 videoMondiale 2026, svelato il pallone ufficiale TRIONDA. Infantino: "Iconico, è una meraviglia"
- 16:20 Ass. Opere Pubbliche San Donato: "Preso atto della sentenza del Tar. Valutiamo le strade senza preoccupazione"
- 16:05 Inter Women a valanga contro la Ternana, Piovani: "Brave a tutte le ragazze, ma guai a mollare"
- 15:50 Lombardo ricorda: "Fu un giovanissimo Piero Ausilio a scoprirmi. Mancini mi fece esordire come altri giovani"
- 15:36 Xavi: "Prima dell'arrivo di Guardiola, ebbi la chance di andare all'Inter. Ma il mio cuore ha sempre voluto il Barcellona"
- 15:22 Nazionale, forfait di Mattia Zaccagni: Gattuso chiama Roberto Piccoli
- 15:08 Sky - Calhanoglu verso la panchina: al suo posto Barella. Si scalda Frattesi, Bonny avanti rispetto a Pio
- 14:54 Juventus, Tudor: "Preoccupato per i gol presi? Mi preoccupa tutto e niente. Spero che domani Modric faccia cag***e"
- 14:40 L'Inter Women sventola una manita alla Ternana e si prende i primi tre punti in Serie A
- 14:12 Il commovente saluto di Zanetti a papà Rodolfo: "È la legge della vita, ma ci sarai sempre. Sei il mio idolo"
- 13:57 Niente Nazionale per Pavard, 'colpa' anche di De Zerbi? Alonzo: "Come lo considera? Gli cambia sempre ruolo"
- 13:43 Silooy: "Chivu è sulla strada per essere un grande allenatore". Poi su Dumfries: "È diventato come Superman"
- 13:28 Primavera - Lazio-Inter, Up&Down - Marello il migliore, Ballo appannato, Putsen impalpabile