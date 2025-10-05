L'esplosione di Ange-Yoan Bonny rende meno preoccupante l'assenza di Marcus Thuram, ai box per infortunio e in campo dopo la sosta (da capire se per la trasferta di Napoli o per quella di Roma, una settimana prima). A sottolineare il concetto è l'edizione odierna de La Repubblica, che focalizza il pezzo a tinte nerazzurre sull'attaccante francese, assoluto protagonista nella serata di ieri con un gol e tre assist nei 62' giocati contro la Cremonese.

"Difficile immaginare un esordio migliore da titolare per Ange-Yoan Bonny, talento cristallino e unico giocatore che Chivu ha portato con sé da Parma - si legge sul giornale -. Contro una Cremonese palesemente inferiore, il giovane francese non solo non ha fatto rimpiangere Thuram, fermo per un problema muscolare, ma ha segnato e servito assist per le altre tre reti, firmate da Lautaro, Dimarco e Barella".