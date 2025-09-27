Federico Valente, tecnico del Lecco, ha parlato in conferenza del percorso bluceleste, soffermandosi anche sulla sfida contro l'Inter U23: "Voltan ha preso una botta contro l’Inter, saltando in due. Si è allenato questa settimana, ma era un po’ frenato, per questo è entrato alla fine. Ha tenuto palla, fatto salire la squadra, difeso con pressione. Mi mettono in difficoltà le scelte su chi far partire dall’inizio. Tutti hanno fatto il primo step in campo. Mallamo e Galeandro, fuori oggi, hanno fatto bene contro l’Inter, ma con l’infrasettimanale è gruppo, zero egoismo. È facile dirlo al microfono, ma lo vivo con me, lo staff e tutti", le parole riprese da TuttoC.