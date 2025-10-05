"Un gol e tre assist in 62 minuti. A voler infierire, Ange-Yoan Bonny nella sua prima gara da titolare nell'Inter ha messo a referto gli stessi 'bonus' di Mehdi Taremi in tutto il campionato". A ricordare il curioso dato è Tuttosport, che nell'incipit del pezzo dedicato all'attaccante francese offre un parallelismo con l'iraniano, sulla carta la terza punta nelle gerarchie di Inzaghi della passata stagione.

Va ricordato che l'annata dell'ex Porto è stata condizionata anche dalla fastidiosa pubalgia, ma finora Bonny si è già dimostrato più incisivo del suo predecessore. Stesso discorso che il quotidiano torinese fa per Francesco Pio Esposito, che in queste prime uscite "ha dimostrato di poter dare oggi all'Inter più fisici tà e mobilità dell'ultimo Arnautovic".