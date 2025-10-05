Questa sera, quando Juventus-Milan faranno calare il sipario sulla sesta giornata, la classifica sarà sicuramente diversa. "Ma all’Inter può andare bene anche così", assicura il Corriere dello Sport che ricorda: da Juve-Inter in poi, però, i nerazzurri non solo non hanno più perso, ma hanno solo vinto. E soprattutto "hanno alzato la qualità del loro gioco e acquisito equilibrio e solidità". A farne le spese ieri è stata una Cremonese "letteralmente annichilita e stritolata sin dal fischio d’inizio" grazie a Lautaro e soci che l'hanno travolta con 4 gol ma "potevano arrivare comodamente in doppia cifra alla luce della valanga di occasioni costruite. Volendo, l’unico difetto è stato proprio quello di non essere sempre cinici e cattivi davanti alla porta avversaria".

Se l'errorino di Diouf 'rovina' la festa dei padroni di casa, "sarebbe ingeneroso", soffermarsi solo su quell'episodio perché l'Inter, agevolata sì da una "Cremonese non certo 'barricadera', ma anche con qualche sciabola in più, i grigiorossi sarebbero stati comunque travolti". Difficile, se non impossibile, infatti, contenere il ritmo dei nerazzurri che fanno a meno di Calhanoglu ma trovano in Barella "un eccellente direttore d’orchestra". Dal centrocampista sardo parte la palla a campo aperto per Bonny, che ha servito Lautaro per il gol che sblocca la partita. E segna pure.

Gli applausi però sono tutti riservati per Bonny, nella sua prima gara da titolare (come Frattesi) durante la quale non ha fatto pesare l'assenza di Thuram, anzi: "intesa con Lautaro, capacità di andare in profondità e di puntare l’uomo, ma anche puntualità sotto porta". L'ex Parma raddoppia già prima del 40esimo ma fino a quel momento "i gol avrebbero dovuto essere 3 o 4". Nella ripresa non si è fermato, "aggiungendo altri due assist al suo score, prima per un eccellente Dimarco, poi portando a spasso mezza difesa in tempo per spalancare la porta a Barella" e chiudere la pratica già prima del 60'. Al netto di un già citato finale distratto, con traversone lungo di Vandeputte (dopo pallone perso da Diouf) e stoccata del liberissimo Bonazzoli".





