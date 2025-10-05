Al rientro della sosta i match saranno più duri (in campionato le due trasferte di fila di Roma e Napoli seguite dalla Fiorentina a San Siro), ma intanto l'Inter suona la 'quinta sinfonia' e prende fiducia. È uno dei titoli proposti dal Corriere della Sera nel day after del prepotente successo nerazzurro contro la Cremonese.

Insomma, secondo il Corsera "in questa Inter di Chivu i segnali di crescita sono tanti e incoraggianti e si possono sintetizzare in due punti chiave: il primo è il pressing alto, supportato da una condizione che pare in continua crescita; il secondo, che è causa ma anche effetto del primo per la verticalità che viene impressa, è la qualità del quartetto di attaccanti, dopo due anni di dipendenza da Lautaro e Thuram".