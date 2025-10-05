Il Kairat Almaty rifila un pokerissimo allo Zhetysu e conquista la vetta della classifica del campionato kazako. Ha aperto le marcature il gioiellino classe 2008 Satpaev dal dischetto, dopodiché Jorginho ha messo a segno una doppietta. In rete anche Edmilson Santos e Tuyakbaev. Il cammino europeo è sicuramente difficile per i kazaki, che sfideranno anche l'Inter, ma in campionato il ritmo è alto.